Закрытая бутылка наполовину заполнена ртутью Можно ли утверждать что в верхней половине бутылки ртуть отсутствует Почему

Разное
Закрытая бутылка наполовину заполнена ртутью Можно ли утверждать что в верхней половине бутылки ртуть отсутствует Почему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В верхней части бутылки есть испарения ртути в какой-то степени можно утверждать что есть а в какой то что нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Дубровский разбойник или благородный человек скажите пожалуйста умоляю по скорей дам 22 бала
Ответить
Разное
Расположить данные значения длины в порядке увеличения. Спояснением. 1м, 12 дм, 90см, 2 м 4дм 1 см
Ответить
Разное
The children____ dancing My dog____ barking I ______ eiding a horse diego____ writing a test the boys_____playing soccer anita___ washing the di...
Ответить
Разное
Небольшое высказывание на тему: добру откроются сердца
Ответить
Разное
5. М’які приголосні є в усіх словах рядка А дім, сінокіс, город Б горобець, ворона, ластівка В листя, жолудь, стовбур Г чорнобривці, тюльпан, пролі...
Ответить
Разное
41/45-35/100 вычеслить
Ответить
Разное
Охарактеризуйте процесс принятия президентом присяги
Ответить
Разное
Чому у людини однаково розвинені всі види зубів
Ответить
Разное
Будь ласка розвяжіть задачу!!!Даю 45 балів!!!!)) Екскаватор мав вирити тунель певної довжини.За перший деньвін вирив 30% довжини всього тунелю,а за...
Ответить
Разное
Г)-5+(-1);д)-3+(-8);е)-4+(-11)
Ответить