Закрытых пробирках без надписей находятся растворы следующих веществ: гидроксид?? калия, сульфата меди, известковой воды, соляной кислоты. Как, используя минимальное число реактивов, определить каждое из веществ?

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На гидроксид калия и сульфат меди можно использовать тот же гидроксид калия, в случае с сульфатом будет выпадать в осадок гидроксид меди, а в случае с гидроксидом калия измениться только концентрация вещества. На известковую воду и соляную кислоту можно использовать карбонат натрия, с соляной кислотой будет вылетать углекислый газ, а в случае с известковой водой будет выпадать в осадок карбонат кальция.