Заложено ли в данное выражение на множители?а(2+а)+1 надо ответить заложено или нет

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Заложено ли в данное выражение на множители?а(2+а)+1 надо ответить заложено или нет
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Гость:
Наверное нет, так как есть + 1
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