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замітка в газету типу роздуму про вчинок людини дуже терміново 90 балів)))))))))
замітка в газету типу роздуму про вчинок людини дуже терміново 90 балів)))))))))
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