замени если возможно глаголы в предложениях из упражнение 227 однокоренными сущес??вительными запиши эти предложения объясни знаки препинания между подлежащим и сказуемым книга лечить книга развлекать книга учить книга помогать

Русский язык

замени если возможно глаголы в предложениях из упражнение 227 однокоренными сущес??вительными запиши эти предложения объясни знаки препинания между подлежащим и сказуемым книга лечить книга развлекать книга учить книга помогать

Автор: Гость