замени если возможно глаголы в предложениях из упражнение 227 однокоренными сущес??вительными запиши эти предложения объясни знаки препинания между подлежащим и сказуемым книга лечить книга развлекать книга учить книга помогать
Русский язык
замени если возможно глаголы в предложениях из упражнение 227 однокоренными сущес??вительными запиши эти предложения объясни знаки препинания между подлежащим и сказуемым книга лечить книга развлекать книга учить книга помогать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга - лекарство. Книга - развлечение. Книга - учитель. Книга - помощник.
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