Замени слова синонимами . Падать , жара , авария , дорожить , памятник , желать , абзац , ураган , охранять , ехать , дoм , нежный , парад , аккуратно , оценка , невысокий.

Русский язык
Замени слова синонимами . Падать , жара , авария , дорожить , памятник , желать , абзац , ураган , охранять , ехать , дoм , нежный , парад , аккуратно , оценка , невысокий.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упасть,тепло,ддп, берегать,статуя,мечтать,с красной строчки,молния,не спускать глаз,поехать,квартира,красивый,не знаю синоним парад , чисто тоже не знаю, средний
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