Замени словосочетания слов одним словом: сделать понятным
Русский язык
Замени словосочетания слов одним словом: сделать понятным
Ответ(ы):
Гость:
Сделать понятным-объяснить
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