Замени словосочетания слов одним словом: сделать понятным

Русский язык
Замени словосочетания слов одним словом: сделать понятным
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сделать понятным-объяснить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Используя дополнительную литературу или интернет дайте определение понятию труд
Ответить
География
Донецкий край расположен в пределах
Ответить
Русский язык
Почему некоторые слова написаны с заглавной буквы Напиши ответ Катя
Ответить
Русский язык
Предложение со словами -приобрести значение
Ответить
Русский язык
Верно ли утверждение, что последний звук в слове сирень парный по глухости и звонкости
Ответить
Химия
Составьте уравнения реакций между кислотами и основаниями(должно получится 4 уравнения) Fe(OH)3 H2SO4 NaOH HCl
Ответить
Русский язык
Напишите мини сочинение 5 - 7 предложений на тему школа, в разговорном стиле
Ответить
Окружающий мир
Поединок на Куликовом поле. Чтобы узнать что изображено на картине, можно обратится за помощью к ученому-историку. Какие вопросы ты ему задашь? Зап...
Ответить
Алгебра
А) (a+4)^2-2a(3a-4) б) (а+2б) (а+6)^2
Ответить
Русский язык
Как найти словосочетания в предложении Рыбаки в шалаше пробудилися, сняли сети с шестов, вёсла к лодкам несут...
Ответить