Заменить фразеологизмы глаголами.... надуешь губы,повесит нос, опущу руки,чешут яз??ки, уносит ноги, ломаем голову нужно срочно

Русский язык
Заменить фразеологизмы глаголами.... надуешь губы,повесит нос, опущу руки,чешут яз??ки, уносит ноги, ломаем голову нужно срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Обидишься 2.Расстроится  3.сдаться 4.болтают 5.убегает 6.ломаем говлову- думаем 
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