Замените фразеологизмы глаголами неопределенной формы: бить баклуши, вешать нос, витать в облаках, писать как курица лапой, задать баню, считать ворон, держать в голове,дать слово.

Русский язык
Замените фразеологизмы глаголами неопределенной формы: бить баклуши, вешать нос, витать в облаках, писать как курица лапой, задать баню, считать ворон, держать в голове,дать слово.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бездельничать, унывать, мечтать, нацарапать, учудить, прозевать, помнить, обещать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Напишите пожалуй 5-7 предложений" мой любимый бид спорта" НА КАЗАХСКОМ. СПАСИБО!
Ответить
Русский язык
Сделайте пажалуйста!!!!!!!!!!!!!.169
Ответить
Математика
Выражерия!!! Дам 15 баллов)
Ответить
Русский язык
Сьел выплюнулсоврал на какой вопрос отвечают эти слова
Ответить
Українська література
Яку людину можна вважати щасливою?
Ответить