Замените фразеологизмы глаголами неопределенной формы: бить баклуши, вешать нос, витать в облаках, писать как курица лапой, задать баню, считать ворон, держать в голове,дать слово.
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Замените фразеологизмы глаголами неопределенной формы: бить баклуши, вешать нос, витать в облаках, писать как курица лапой, задать баню, считать ворон, держать в голове,дать слово.
Ответ(ы):
Гость:
Бездельничать, унывать, мечтать, нацарапать, учудить, прозевать, помнить, обещать.
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