Замените фразеологизмы глаголами неопределенной формы: бить баклуши, вешать нос, витать в облаках, писать как курица лапой, задать баню, считать ворон, держать в голове,дать слово.

Русский язык

Замените фразеологизмы глаголами неопределенной формы: бить баклуши, вешать нос, витать в облаках, писать как курица лапой, задать баню, считать ворон, держать в голове,дать слово.

Автор: Гость