Замените их синонимичными вводными предложениями:но, по слухам, какая-то часть уп??рно сражалась под Каменском
Русский язык
Замените их синонимичными вводными предложениями:но, по слухам, какая-то часть уп??рно сражалась под Каменском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но,говорили, какая-то часть упорно сражалась под Каменском
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