Замените исконно русскими словами заимствования Презентация Консенсус Коммуникабельный Позитивный Деструктивный Интегрировать имидж санкционировать
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Замените исконно русскими словами заимствования Презентация Консенсус Коммуникабельный Позитивный Деструктивный Интегрировать имидж санкционировать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презентация-представление, показ консенсус-согласие коммуникабельный-общительный позитивный-веселый деструктивный-разрушительный имидж-облик интегрировать-объединять санкционировать-разрешать, указывать
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