Замените книжное выражение "петь дифирамбы" стилистически нейтральным синонимом.

Замените книжное выражение "петь дифирамбы" стилистически нейтральным синонимом.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Петь дифирамбы-славить,славословить,восхвалять!!!!!!!
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