Замените многозначное слово СТОЛ стилистически нейтральным синонимом.(2) На эти деньги каждый должен был обеспечить себе мундир, квартиру и стол, а та к как большинству учеников из дома присылали очень мало или ничего...
Замените многозначное слово СТОЛ стилистически нейтральным синонимом.(2) На эти деньги каждый должен был обеспечить себе мундир, квартиру и стол, а та к как большинству учеников из дома присылали очень мало или ничего, то, чтоб не умереть с голоду, морские питомцы прирабатывали на стороне кто как мог.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(2) На эти деньги каждый должен был обеспечить себе мундир, квартиру и питание (обед), а так как большинству учеников из дома присылали очень мало или ничего, то, чтоб не умереть с голоду, морские питомцы прирабатывали на стороне кто как мог.