Замените многозначное слово СТОЛ стилистически нейтральным синонимом.(2) На эти деньги каждый должен был обеспечить себе мундир, квартиру и стол, а та к как большинству учеников из дома присылали очень мало или ничего, то, чтоб не умереть с голоду, морские питомцы прирабатывали на стороне кто как мог.