Замените отношение дробных чисел равным ему отношением натуральных чисел А)1/5:2/3 б)12/15:1.1/3 в)3/7:4/3 г)1/2:2.3/8 Д)1.3/11:11/3 е)7/8:21/32
Математика
Замените отношение дробных чисел равным ему отношением натуральных чисел А)1/5:2/3 б)12/15:1.1/3 в)3/7:4/3 г)1/2:2.3/8 Д)1.3/11:11/3 е)7/8:21/32
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3/10, 9/4,3/8,2/1,4/121,28/23
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