Замените причастиями выделенные сочетания слов( в скобках ). обозначьте причастные обороты вместе с определяемыми словами. Горы, (которые окружают Арзрум) , покрыты снегом большую часть года. Я поехал по широкой долине,(котору...

Русский язык
Замените причастиями выделенные сочетания слов( в скобках ). обозначьте причастные обороты вместе с определяемыми словами. Горы, (которые окружают Арзрум) , покрыты снегом большую часть года. Я поехал по широкой долине,(которую окружали горы). Лес, (который стряхнул с себя остатки ночного мрака), вставал во всём своём зелёном величии. Бело-розовый хребет гор, (который виднеется из-за крыш), розовел в лучах заходящего солнца. Узкая полоска света, (которая виднелась сквозь лесную чащу), блестела яркой синевой. Кое-где в лесу лежат огромные стволы дубов,(который сломаны бурей)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Окружающие Арзрум 2)Окруженной горами 3)Стряхнувший с себя остатки ночного мрака 4)Виднеющийся из-за крыш 4)Видневшаяся сквозь лесную чащу 5)Сломанные бурей 
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