Замените причастными оборотами следующие предложения Счастлив человек КОТОРЫЙ ОСТАВИЛ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ Счастлив человек КОТОРЫЙ ПРОЛОЖИЛ ДОРОГУ ПОСТРОИЛ ДОМ Земледелец КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ Садовод КОТОРЫЙ ВЫРАСТ...

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Замените причастными оборотами следующие предложения Счастлив человек КОТОРЫЙ ОСТАВИЛ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ Счастлив человек КОТОРЫЙ ПРОЛОЖИЛ ДОРОГУ ПОСТРОИЛ ДОМ Земледелец КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ Садовод КОТОРЫЙ ВЫРАСТИЛ ФРУКТОВЫЕ САДЫ И ВИНОГРАДНИКИ Учёный КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

Автор: Гость