Замените в словосочетаниях подчеркнутые слова словами,обозначающий процесс.Не п??ишлось ли вам изменять другие слова,менять их порядок или добавлять какие то новые слова?Запишите высказывания,которые получились после этой замены.

Русский язык

Замените в словосочетаниях подчеркнутые слова словами,обозначающий процесс.Не п??ишлось ли вам изменять другие слова,менять их порядок или добавлять какие то новые слова?Запишите высказывания,которые получились после этой замены.

Автор: Гость