Замените в словосочетаниях подчеркнутые слова словами,обозначающий процесс.Не п??ишлось ли вам изменять другие слова,менять их порядок или добавлять какие то новые слова?Запишите высказывания,которые получились после этой замены.
Русский язык
Замените в словосочетаниях подчеркнутые слова словами,обозначающий процесс.Не п??ишлось ли вам изменять другие слова,менять их порядок или добавлять какие то новые слова?Запишите высказывания,которые получились после этой замены.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шумят листья в саду.По мостовой раздается цокот конских копыт. Команда тренируется на стадионе. Пианист исполняет концерт Чайковского. На поляне белеет снег. Синее небо над нами. Ребенок капризничает. Квас издает шипение.
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