Замените вопрос в скобках словом,обозначающим действие. Голубь(что делать?) 1)кряк??ет,2)чиркает,3)воркует,4)кричит. Составь из них предложение и запиши его.На первое место поставь подчёркнутое слово. "Морями.Лесами.Полями.Росс...

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Замените вопрос в скобках словом,обозначающим действие. Голубь(что делать?) 1)кряк??ет,2)чиркает,3)воркует,4)кричит. Составь из них предложение и запиши его.На первое место поставь подчёркнутое слово. "Морями.Лесами.Полями.Россия.Реками._Богата." Какая буква в алфавите стоит между буквами Т и Ф? 1)у 2)х 3)р 4)ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Голубь воркует. Воркует на крыше красивый голубь. Россия богата лесами. Между Т и Ф в алфавите стоит буква 1)У
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