Замените выделенные слова, одним словом. Неорганическое вещество, широко распространенное в природе, -важный химический компонент клетки. Малые молекулы органических веществ образуют в клетке сложные молекулы.

Замените выделенные слова, одним словом. Неорганическое вещество, широко распространенное в природе, -важный химический компонент клетки. Малые молекулы органических веществ образуют в клетке сложные молекулы.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вода – важный химический компонент клетки. Мономеры образуют в клетке полимеры.
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