Замените выделенные слова, одним словом. Неорганическое вещество, широко распространенное в природе, -важный химический компонент клетки. Малые молекулы органических веществ образуют в клетке сложные молекулы.
Замените выделенные слова, одним словом. Неорганическое вещество, широко распространенное в природе, -важный химический компонент клетки. Малые молекулы органических веществ образуют в клетке сложные молекулы.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вода – важный химический компонент клетки. Мономеры образуют в клетке полимеры.