Замените выделенные выражения одним словом? 1. Сами С усами 2.Он и усом не ведет 3. Ты ему вдоль, а он поперек 4.Он сквозь землю провалился
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Замените выделенные выражения одним словом? 1. Сами С усами 2.Он и усом не ведет 3. Ты ему вдоль, а он поперек 4.Он сквозь землю провалился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все 1. или как сами с усами
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