Замените выделенные выражения одним словом? 1. Сами С усами 2.Он и усом не ведет 3. Ты ему вдоль, а он поперек 4.Он сквозь землю провалился

Русский язык

Замените выделенные выражения одним словом? 1. Сами С усами 2.Он и усом не ведет 3. Ты ему вдоль, а он поперек 4.Он сквозь землю провалился

Автор: Гость