Замените знаком деления черту дроби: 15*31 ____ 2 Заранее спасибо!)

Замените знаком деления черту дроби: 15*31 ____ 2 Заранее спасибо!)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
15*31/2 сначало умножить а потом роздилить
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