Замените звездочки цифрами так, чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными:***+**=1056 Помогите плиз!!!!!!!
Разное
Замените звездочки цифрами так, чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными:***+**=1056 Помогите плиз!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Всё очень просто: оставшиеся числа это 2,3,4,7,8,9. Из них надо составить трехзначное число и двухзначное. Первое должно быть больше девятисот, допустим, 982, тогда второе 1056-982=74. Ваше уравнение будет выглядеть так: 982+74=1056
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