Замените звёздочки знаками больше меньше так чтобы получилось верное неравенств?? 21* 18,75; 8,006*9,0001; 7,2*7,2005;4,009*3,999

Математика

Замените звёздочки знаками больше меньше так чтобы получилось верное неравенств?? 21* 18,75; 8,006*9,0001; 7,2*7,2005;4,009*3,999

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