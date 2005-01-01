Замените звёздочки знаками больше меньше так чтобы получилось верное неравенств?? 21* 18,75; 8,006*9,0001; 7,2*7,2005;4,009*3,999
Математика
Замените звёздочки знаками больше меньше так чтобы получилось верное неравенств?? 21* 18,75; 8,006*9,0001; 7,2*7,2005;4,009*3,999
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21>18,75. 2) 8,006<9.0001 3)7,2<7,2005 4)4,009>3,999
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОСТАВЬТЕ ГЛАГОЛЫ В СКОБКАХ В НУЖНУЮ ФОРМУ!!!! 1.The trains all (stop)... if it snowed heavily. 2.If you (go out)...in cold weather without a c...
Химия
1. Запишите уравнение реакции горения уксусной кислоты. 2. Рассчитайте массовую до??ю углерода в уксусной кислоте.
Математика
Беларуская мова