Замените звёздочкой цифрами так,чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными : ***+**=1056.
Математика
Замените звёздочкой цифрами так,чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными : ***+**=1056.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От 999+57=1056 998+58=1056... и так до 957+99=1056
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