Замените звёздочкой цифрами так,чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными : ***+**=1056.

Математика

Замените звёздочкой цифрами так,чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными : ***+**=1056.

Автор: Гость