Замёрзнет ли вся вода массой 100 г ,взятая при темперературе 0c, если оно передаст ок??ужающим телам энергию,равную 34кДж ? ответ обосновать.

Физика
Замёрзнет ли вся вода массой 100 г ,взятая при темперературе 0c, если оно передаст ок??ужающим телам энергию,равную 34кДж ? ответ обосновать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определим какая масса воды замерзнет, выделив 34000Дж. Q= λ *m1. m1=Q / λ     ( λ - удельная теплота кристаллизации (плавления) =3,4*10 5Дж /кг) . m1=34000 / 340000=0,1кг  (100г) . Ответ:  Замерзнет так как m1=m=100г.

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