Замёрзнет ли вся вода массой 100 г ,взятая при темперературе 0c, если оно передаст ок??ужающим телам энергию,равную 34кДж ? ответ обосновать.

Физика

Замёрзнет ли вся вода массой 100 г ,взятая при темперературе 0c, если оно передаст ок??ужающим телам энергию,равную 34кДж ? ответ обосновать.

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