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Заметка в газету об отношении к природе
Заметка в газету об отношении к природе
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Природа- это мы и окружающий вас мир.Природу нужно береч так как мы тоже природа.Нет природы-нет нас.
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