Занятие у логопеда продолжается 30мин, а перерыв между занятиями-15 мин. В какое вре??я логопед закончил пятое занятие, если его рабочий день начался в 13ч? Помогите пожалуйста!!!
Математика
Занятие у логопеда продолжается 30мин, а перерыв между занятиями-15 мин. В какое вре??я логопед закончил пятое занятие, если его рабочий день начался в 13ч? Помогите пожалуйста!!!
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