Занятие у логопеда продолжается 30мин, а перерыв между занятиями-15 мин. В какое вре??я логопед закончил пятое занятие, если его рабочий день начался в 13ч? Помогите пожалуйста!!!

Математика

Занятие у логопеда продолжается 30мин, а перерыв между занятиями-15 мин. В какое вре??я логопед закончил пятое занятие, если его рабочий день начался в 13ч? Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость