Западная Сибирь-это район России,который граничит с 2 государствами_____________________________Российскими соседями являются_________________________ _районы. На севере Западная Сибирь имеет выход к__________________________морю. Площадь района_________________км2. Здесь проживает________________________тыс.чел. Состоит район из_______субъектов:_____областей,______автономных округов,____края,_____республики. Наиболее тесные связи налажены с _______________. Выгоды ЭГП Западной Сибири заключается в_____________________________________. Отрицательным фактором является______________________________________________________.

1.Этой район,Западная Сибирь,граничит с 3-мя государствами,а именно это Монголия,Казахстан и Китай. 2. Российские соседи - Северный,Уральский районы и Восточная Сибирь. 3. Имеет выход к Карскому морю. 4. Площадь 2,4 миллиона квадратных километров. 5. Проживает 15 104 тыс.человек 6 Состоит из 9 субъектов : 5 областей, 2 автономных округа, 1 край и 1 республика. 7. Тесные связи с Уральским экономическим районам. 8. Выгоды в соседстве с Уральским районом,он хорошо развит экономически, соседстве с Китаем,Монголией и Казахстаном и имеется выход в северный Ледовитый океан. 9. Отрицательный фактор - удаленность от Центральных экономических районов.