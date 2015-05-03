"Запах думки" характеристика Лісбі

Може Лероя Кліві? Молодий чоловік або людина середнього віку. Професія - поштар, командир поштолиту-243. Він відважний, відданий свїй справі, сильний духом, розумний. У Лероя дуже розвинена уява, він спостреежлевий, вінахідливий, кмітлививй. Лерой Ківі оптимист, він любить життя, має почуття гумору та оріюнтується у сітуації. Він розраховує лише на себе, на свій розум; не розгубився, не впав у відчай, став спостерігати, напружено думати, аналізувати, шукати вихід