Запасая на зиму грибы, белка за один день набрала 13 грибов. несколько грибов она отдала бурундуку, и у нее осталось на 3 гриба больше, чем она отдала. сколько грибов осталось у белки?

Математика

Запасая на зиму грибы, белка за один день набрала 13 грибов. несколько грибов она отдала бурундуку, и у нее осталось на 3 гриба больше, чем она отдала. сколько грибов осталось у белки?

Автор: Гость