Запасая на зиму грибы, белка за один день набрала 13 грибов. несколько грибов она отдала бурундуку, и у нее осталось на 3 гриба больше, чем она отдала. сколько грибов осталось у белки?

Математика
Запасая на зиму грибы, белка за один день набрала 13 грибов. несколько грибов она отдала бурундуку, и у нее осталось на 3 гриба больше, чем она отдала. сколько грибов осталось у белки?
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