Запеши двухзначное число при умножении единиц котопых на 7 применяется равенство 6умножить на 7равно 42
Математика
Запеши двухзначное число при умножении единиц котопых на 7 применяется равенство 6умножить на 7равно 42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*7,16*7,26*7,36*7,46*7,56*7,
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Математика