Записать алгоритм вычисления скорости (км/ч), с которой бегун пробежал дистанцию. ??сходные данные: длина дистанции (м), время бега (минут, секунд).

Информатика
Записать алгоритм вычисления скорости (км/ч), с которой бегун пробежал дистанцию. ??сходные данные: длина дистанции (м), время бега (минут, секунд).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дистанция деленная на время. если дистанцию, то скорость умножение на время. Если время, то дистанцию делить на скорость
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