Записать электронные формулы в возбужденном состоянии: S степень окисления +6,+2 Cl степень окисления +7,-1 P степень окисления +5, +3 Na степень окисления +1.
Химия
Записать электронные формулы в возбужденном состоянии: S степень окисления +6,+2 Cl степень окисления +7,-1 P степень окисления +5, +3 Na степень окисления +1.
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SO3 H2S Cl2O7 HCl P2O5 H3PO3 NaCl
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