Записать электронные формулы в возбужденном состоянии: S степень окисления +6,+2 Cl степень окисления +7,-1 P степень окисления +5, +3 Na степень окисления +1.

Химия
Записать электронные формулы в возбужденном состоянии: S степень окисления +6,+2 Cl степень окисления +7,-1 P степень окисления +5, +3 Na степень окисления +1.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO3      H2S Cl2O7   HCl P2O5    H3PO3 NaCl 
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