Записать глаголы в неопределённой форме...А когда лак просохнет ,соединим бусинки между собой, нанизав их на толстую нитку.
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Записать глаголы в неопределённой форме...А когда лак просохнет ,соединим бусинки между собой, нанизав их на толстую нитку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просохнет-просохнуть соединим-соединить нанизав-нанизать
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