Записать глаголы в неопределённой форме...А когда лак просохнет ,соединим бусинки между собой, нанизав их на толстую нитку.

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Записать глаголы в неопределённой форме...А когда лак просохнет ,соединим бусинки между собой, нанизав их на толстую нитку.

Автор: Гость