Записать план сообщения о пчелах, осах и шмелях
Биология
Записать план сообщения о пчелах, осах и шмелях
Ответ(ы):
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1. Общая характеристика 2. Внешнее строение 3. Внутренне строение 4. Пищеварительная система 5. Дыхательная система 6. Кровеносная система 7. Нервная система 8. Выделительная система 9. Размножение
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