Записать предложения,расставляя нужные знаки препинания,обозначить ударение.. .-холодно и голодно птицам зимой кай им помочь нужно повесить кормушки насыпать в кормушки корм птицы будут очень рады.

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Записать предложения,расставляя нужные знаки препинания,обозначить ударение.. .-холодно и голодно птицам зимой кай им помочь нужно повесить кормушки насыпать в кормушки корм птицы будут очень рады.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодно и голодно птицам зимой. Как им помочь? Нужно повесить кормушки, насыпать в кормушки корм. Птицы будут очень рады! 

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