Записать предложения,расставляя нужные знаки препинания,обозначить ударение.. .-холодно и голодно птицам зимой кай им помочь нужно повесить кормушки насыпать в кормушки корм птицы будут очень рады.
Русский язык
Записать предложения,расставляя нужные знаки препинания,обозначить ударение.. .-холодно и голодно птицам зимой кай им помочь нужно повесить кормушки насыпать в кормушки корм птицы будут очень рады.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодно и голодно птицам зимой. Как им помочь? Нужно повесить кормушки, насыпать в кормушки корм. Птицы будут очень рады!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число маши?? надо заказать, чтобы перевезти 25 человек?
Математика
В магазине продаётся по цене 300р и блузка 400 рублей. хватит ли оле денег на покупку ??лузки и юбки.если она имеет 2 банкноты по 500р
Математика