Записать трёхзначное число, делящееся на 45 , но не делящееся на 2, если в разряде со??ен : 6 единиц, 3 единицы, 7 единиц
Математика
Записать трёхзначное число, делящееся на 45 , но не делящееся на 2, если в разряде со??ен : 6 единиц, 3 единицы, 7 единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
675:45=15 315:45=7 765:45=17
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