Записать трёхзначное число, делящееся на 45 , но не делящееся на 2, если в разряде со??ен : 6 единиц, 3 единицы, 7 единиц

Математика

Записать трёхзначное число, делящееся на 45 , но не делящееся на 2, если в разряде со??ен : 6 единиц, 3 единицы, 7 единиц

Автор: Гость