Записать уравнение реакции,расставить коэффициенты, определить тип реакции серн??я кислота+алюминий-водород+сульфат алюминия
Химия
Записать уравнение реакции,расставить коэффициенты, определить тип реакции серн??я кислота+алюминий-водород+сульфат алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2So4+2Al=Al2(So4)3+3H2 реакция обмена
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