Записать условие задачи при помоле ржи на каждые три части муки палучается одна ч??сть отходов.сколько смололи ржи если муки получилось на 36 центнеров больше чем отходов.Помогите пажатуйста

Алгебра
Записать условие задачи при помоле ржи на каждые три части муки палучается одна ч??сть отходов.сколько смололи ржи если муки получилось на 36 центнеров больше чем отходов.Помогите пажатуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - отходы, тогда по условию 3х - мука. Муки на 36ц. > отходов, значит, составим и решим уравнение: 3х - х = 362х = 36х = 18 - значит, отходов=18ц.муки=18*3=54ц.рожь=мука+отходырожь=54ц.+18ц.=72ц.Ответ: смололи 72ц. ржи. 
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