Записать условие задачи при помоле ржи на каждые три части муки палучается одна ч??сть отходов.сколько смололи ржи если муки получилось на 36 центнеров больше чем отходов.Помогите пажатуйста

Алгебра

Записать условие задачи при помоле ржи на каждые три части муки палучается одна ч??сть отходов.сколько смололи ржи если муки получилось на 36 центнеров больше чем отходов.Помогите пажатуйста

Автор: Гость