Записать в виде десятичных дробей следующие обыкновенные дроби: 173/10;173/100;173/1000;173/10.000;173/100.000
Математика
Записать в виде десятичных дробей следующие обыкновенные дроби: 173/10;173/100;173/1000;173/10.000;173/100.000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
173= 17целых 3 10 10; 173=1целая 73 100 100; 173 1000; 173 10000; 173 100000; Не знаю как делать дробную черту, поэтому как смогла) Удачи!
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