Записати фонетичною транскрипцiэю слова соловей еднати iздити зоря зоряний виямок лiсовий яр людство

Записати фонетичною транскрипцiэю слова соловей еднати iздити зоря зоряний виямок лiсовий яр людство

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