Записати всі двоцифрові числа, у яких число десятків на 7 більше, ніж число одиниць

Математика
Записати всі двоцифрові числа, у яких число десятків на 7 більше, ніж число одиниць
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
будь ласка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Сколько букв в казахском языке ?
Ответить
Литература
План по рассказу житие сергия радонежского
Ответить
Алгебра
3х-7/6=2х/3-х+4/2 Помогите пожалуйста)))
Ответить
Английский язык
Which are the odd words out? 1) house, building, flower, palace, castle2) stand, sit, run, jump, road3) cathedral, wonderful, high, wooden, powerfu...
Ответить
Русский язык
Спишите .в выделенной строчке укажите части речи .найдите в тексте образные сравнения .буря мглою небо кроет ,вихри снежные крутя;то,как зверь,она ...
Ответить
Экономика
Почему рыночная экономика не всегда эффективна Какие механизмы понижают и повышают эффективность рыночной экономики
Ответить
История
Какие государства были завоёваны Наполеоном до 1812г
Ответить
Математика
Именной 1см-250м перевести в численный
Ответить
Русский язык
Как слово белые разобрать как часть речи
Ответить
Математика
На полке стояло 16книг. С нее сняли 9 книг. Сколько книг осталось на полке? Построй схему.
Ответить