Записати всі двоцифрові числа, у яких число десятків на 7 більше, ніж число одиниць
Математика
Записати всі двоцифрові числа, у яких число десятків на 7 більше, ніж число одиниць
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