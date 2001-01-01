записати всі чотирицифрові числа сума цифр яких дорівнює 3
Математика
записати всі чотирицифрові числа сума цифр яких дорівнює 3
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Гость:
1110, 1101, 1011, 1002, 1200, 1020, 2001, 2010, 2100,3000
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