Записать алгоритм решения примера 2+2=4 решите уже !!!
Разное
Записать алгоритм решения примера 2+2=4 решите уже !!!
Ответ(ы):
Гость:
1. Присвоить переменной А значение 2. 2. Присвоить переменной B значение 2. 3. Выполнить сложение переменных A и B 4. Полученный результат присвоить переменной C
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