Записать, какие добрые чувства героев в ней раскрыты. царевна лягушка

Записать, какие добрые чувства героев в ней раскрыты. царевна лягушка

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Любовь,радость,счастье
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