Записать подходчщие по смыслу слова,обозначающие действие,тамд/б сочетания ча,щща. коровы,часы,львы,врачи,мыши,ручейки,морозы

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Записать подходчщие по смыслу слова,обозначающие действие,тамд/б сочетания ча,щща. коровы,часы,львы,врачи,мыши,ручейки,морозы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Коровы забрели в чащу леса, часы бьют ровно час дня,львы свирепо рычат,врачи часто спасают жизнь людям, сейчас мыши в зимней спячке, сейчас не текут ручейки , потому что они замерзли, зимой бывают частые морозы,
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