Записать в развернутой форме римское число MMI

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Записать в развернутой форме римское число MMI
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Гость:
М-1000, М-1000, І-1(2001)
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