Запишіть 15 найпоетичніших і наймелодійніших слів. Наприклад-вишиванка.

Запишіть 15 найпоетичніших і наймелодійніших слів. Наприклад-вишиванка.

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Ответил Гость:
Калина, Винок, Гимн,Верба, Береза
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