Запиш однокоренные слова разных частей речи. Ход, зима , спешешить,бег,больница, смешной ,распевать, сосна, свежесть.
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Запиш однокоренные слова разных частей речи. Ход, зима , спешешить,бег,больница, смешной ,распевать, сосна, свежесть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходить Зимний Бегатня Больничный Смешинка Распев Сосновый
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