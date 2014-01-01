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запиши 3 события из истории русского искусства до 17 века
запиши 3 события из истории русского искусства до 17 века
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Постройка Софийского собора в Киеве Андрей Рублев Кремль.
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